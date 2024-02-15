В Челябинской области из‑за холода на дороги вывели дополнительные экипажи ДПС

В Госавтоинспекции призвали южноуральцев отказаться от поездок

В Челябинской области из-за сильных морозов на дороги вывели дополнительные экипажи ДПС. Они будут помогать водителям, попавшим в сложные ситуации, и осуществлять регулировочно-распорядительные действия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.



Сотрудники ДПС будут дежурить на федеральных и областных дорогах, а также на улицах Челябинска. В Госавтоинспекции призывали отказаться от поездок. При необходимости выезда на трассу водителей предупредили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. С собой в дорогу посоветовали взять теплые вещи, термос с горячим чаем; также следует заправить полный бак топлива.

В случае поломки машины и других непредвиденных ситуаций нужно обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Напомним, на Южном Урале установились морозы. В школах Челябинской области из-за низких температур отменили занятия. По данным регионального гидрометцентра, ночью 16 февраля в отдельных районах температура может опуститься до −40.