Усиление мороза из‑за порывистого ветра ожидается в Челябинской области 15 февраля

Снега не будет

Сегодня, 15 февраля, в Челябинской области ожидаются крепкие морозы под влиянием арктического антициклона: на большей части территории градусник покажет около −25 градусов. Осадков не предвидится. День будет ветреным. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке −30°C, днем картина существенно не изменится: синоптики обещают до −24°C. Ветер преимущественно северной четверти 3—8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Небо будет ясным.

В Челябинской области утро также выдастся морозным: около −30°C, местами ниже. Днем температура воздуха установится в пределах от −20 до −25°C. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.