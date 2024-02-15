В школах Челябинской области из‑за погоды отменили уроки

Минувшей ночью температура в регионе опускалась до −40

Сегодня, 15 февраля, в Челябинской области из-за сильных морозов во многих городах и муниципалитетах отменили занятия в школах. Рассказываем, где школьники будут учиться дистанционно.

В Магнитогорске занятия с 1-го по 7-й класс первой смены проводят дистанционно.

В школах Златоуста очные занятия отменили с 1-го по 11-й класс первой смены.

В Миассе занятия в школах отменили с 1-го по 9-й класс первой смены. Информацию о занятиях во вторую смену опубликуют в 11:00.

В Кунашакском районе ученики с 1-го по 11-й класс будут учиться дистанционно.

В Варненском районе сегодня учатся удаленно школьники с 1-го по 11-й класс.

В Троицком районе занятия отменили для учеников с 1-го по 11-й класс первой смены.

В Трехгорном занятия в школах пройдут дистанционно.

В Челябинске отменили занятия с 1-го по 9-й класс первой смены и с 1-го по 4-й класс второй смены.