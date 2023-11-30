В Челябинской области из-за гололедицы и снегопада ограничили движение на трассе М-5

Оно распространяется на автобусы, такси, грузовики

Сегодня, 30 ноября, в Челябинской области из-за снега, ограничения видимости, метелей, гололедицы и ветра до 10 метров в секунду на трассе М-5 на участке от Миасса до границы с Башкирией ввели временное ограничение движения транспорта. Оно распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, легковые такси, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».



Ограничение движения ввели с 6.00 и до 12.00 по местному времени на участке федеральной трассы с 1494 км по 1779 км автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Уфа — Челябинск. Время его окончания может быть изменено в случае ухудшения погодных условий. Водителям рекомендовали учитывать это при планировании поездок.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).

По данным регионального гидрометцентра, сегодня в Челябинской области будет облачная и снежная погода. В отдельных районах пройдут метели. Днем температура воздуха будет колебаться от −1 до −6. В восточных районах области сохранятся гололедно-изморозевые явления. Ветер будет северный, северо-западный 4–9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.