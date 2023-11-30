Синоптики предупредили о метелях в Челябинской области

Температура опустится до −6

В четверг, 30 ноября, в Челябинской области ожидается облачная и снежная погода. В отдельных районах пройдут метели. Днем температура воздуха будет колебаться от −1 до −6, сообщили в региональном Гидрометцентре.



В восточных районах области сохранятся гололедно-изморозевые явления. Ветер будет северный, северо-западный 4—9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске также будет облачная погода, пройдет снег. На отдельных участках дорог образуется гололедица от наката. Днем столбик термометра поднимется до −3...−1. Ветер северный, северо-западный 5—10 метров в секунду.