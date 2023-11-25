На трассе М-5 в Челябинской области ввели ограничение движения из-за непогоды

В путь не следует отправляться автобусам, большегрузам и такси

На трассе М-5 в Челябинской области утром 25 ноября ввели ограничение движения транспорта в связи с непогодой. Ограничения распространяются на автобусы, такси и грузовики, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 25 ноября 06:00 вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы с 1548 км по 1779 км автомобильной дороги М-5 „Урал“ от Миасса до границы с Башкирией. Ориентировочное время снятия ограничения — 14:00 сегодня»,— сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что если осадки не прекратятся, ограничение могут продлить.

Напомним, сегодня синоптики обещают резкое потепление, снег, местами с дождем, и в отдельных районах метели. На дорогах ожидается гололед.

Водители, попавшие на трассе в затруднительное положение, могут обратиться за помощью по телефонам 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 (982) 331-37-84 (Telegram).