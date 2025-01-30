В Челябинской области из‑за аномально теплой погоды распустилась верба

В нацпарке «Зигальга» стоят нулевые температуры

В Челябинской области из-за аномально теплой погоды продолжают набухать почки на деревьях. В нацпарке «Зигальга» верба решила, что уже наступил март, и начала распускаться. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

На «Зигальге» уже несколько дней стоят околонулевые температуры, это на 15 градусов выше нормы. Теплая зима даже не дала льду сковать реки: на Юрюзани появились полыньи и промоины.

Напомним, у деревьев есть два периода покоя — естественный и вынужденный. Первый начинается осенью, а вынужденный — во второй половине зимы. Когда становится теплее, то у деревьев происходит так называемое снятие закалки.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказывал, что листья начали распускаться уже в декабре 2024 года. В начале января южноуральцы вновь заметили набухающие почки.