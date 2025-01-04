В Челябинской области 4 января на деревьях набухли почки

В регионе установилась аномально теплая погода

Южноуральская природа восприняла аномальное потепление по-своему: на деревьях и плодовых кустах за городом стали набухать почки.





Сегодня, 4 января, в регионе днем установились плюсовые температуры — в среднем по городу +1°по Цельсию. Вчера дневная температура воздуха и вовсе поставила рекорд, поскольку ее значение приблизилось к +4° по Цельсию.

По данным Гидрометеоцентра, плюсовые температуры все-таки редкость для уральской зимы. Аналогичное потепление фиксировалось в регионе последний раз в 1948 году. Для Урала в новогодние праздники средней температурой воздуха принято считать −17° по Цельсию. Обычно на Рождество и Крещение в регион приходят сильные морозы.





Тем не менее, некоторые катки в регионе продолжают работать и при плюсовых температурах воздуха. Подробнее - здесь.