Минусы «плюса»: теплая зима в Челябинской области может навредить деревьям

Южноуральским садоводам рассказали, как защитить растения при перепадах температур

Аномально теплая зима в Челябинской области волнует садоводов не меньше, чем аномально холодная. Хотя, конечно, больше всего тревожит не температура сама по себе, а ее перепады. Так, в начале января жители разных концов Челябинской области делились фотографиями набухающих почек и своими переживаниями, выдержат ли деревья последующие морозы. О том, как помочь садовым растениям пережить зиму, журналисты Первого областного информагентства спросили у агронома Александра Сидельникова.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО САДОВОДА — НЕ ПАНИКОВАТЬ

У деревьев есть два периода покоя — естественный и вынужденный. Первый начинается осенью, когда растение полностью обеспечено водой, питательными веществами. Он длится до четырех месяцев. А во второй половине зимы — когда количество влаги в почве уменьшается, а температуры низкие — наступает период вынужденного покоя: по сути, растениям просто незачем просыпаться.

«Но если вдруг становится теплее, то у деревьев происходит так называемое снятие закалки. То есть период вынужденного покоя не наступает. И если в начале зимы та же яблоня может выдержать до 35 градусов мороза, то после оттепели может получить повреждения и при минус 10», — говорит Александр Сидельников.

По его словам, уральские и сибирские селекционеры работают над морозостойкими сортами, однако растений со стопроцентной зимостойкостью нет. Особенно чувствительны перепады температур для яблонь, груш, а также для косточковых деревьев — вишни и особенно сливы и абрикоса, отмечает специалист.

«Зимой, особенно в конце, в феврале-марте, существует еще такая опасность: в ясные дни на солнечной стороне температура на поверхности коры может достигать 20 градусов, а ночью опускаться до „минуса“. Несколько дней таких чередований могут привести к образованию морозобоин и солнечных ожогов. По-хорошему, от этого защищает побелка, но если ее не сделали осенью (а она проводится при стойком „плюсе“ хотя бы в течение 3—4 часов), можно уже сейчас, заранее, экранировать ствол особенно молодых деревьев с солнечной стороны при помощи обычной доски — просто примотать ее. Либо укутать ствол при помощи укрывного материала», — советует Александр Сидельников.

Что касается розариев и прочих цветников, их владельцам, по мнению специалиста, можно не волноваться и не торопиться открывать цветы при потеплении: в солнечный день под укрытием холоднее, чем на открытом воздухе, и низкая температура как раз защитит растения от пробуждения.

Вот кому следует побеспокоиться уже сейчас, так это владельцам хвойных посадок:

«Можжевельник, туя и прочие хвойники — морозостойкие, но с началом весны ультрафиолет буквально начинает выжигать у них хлорофил и хвоя становится рыжей. Поэтому я бы посоветовал заранее прикрыть ветки укрывным материалом».

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

Нужно ли обрезать отмершие ветки и когда это делать — еще один волнующий вопрос.

«В зимнее время обрезка не производится. Но и в целом я бы советовал не торопиться. Общая стратегия поведения садовода весной — не спешить, не паниковать. Даже если вы видите какие-то зимние повреждения, например, что сморщилась кора, дерево не сбросило листья, еще что-то, не торопитесь все сразу обрезать. Дайте растению справиться самостоятельно», — говорит Александр Сидельников.

Оказывается, некоторые растения вполне способны самоисцелиться:

«Надо дождаться, чтобы распустилось максимальное количество почек, при котором идет мощный синтез ауксинов — это гормон роста для растения, при помощи которого оно может себя буквально воскресить. И только когда станет понятно, что вот все, эта ветка уже не восстановится, тогда — резать».