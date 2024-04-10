В Челябинской области будет ужесточаться миграционная политика

В том числе вырастет число требований по программе переселения соотечественников

Миграционная политика на Южном Урале будет ужесточена, об этом губернатор Алексей Текслер заявил в ходе аппаратного совещания с главами муниципалитетов.

По его словам, по всем направлениям — от патентов до программы переселения соотечественников — будет увеличиваться число требований.

«Я могу заранее озвучить: по этой программе (переселения соотечественников. — Прим. ред.) к нам смогут приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. Раньше у нас в квалификационном требовании было просто наличие школьного образования. Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», — сказал, в частности, губернатор.