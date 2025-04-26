В Челябинской области ежегодно выдают около 5000 новых охотничьих билетов

Охотников на Южном Урале меньше не становится

В Челябинской области наблюдается устойчивый рост числа охотников. Ежегодно выдается около 5000 новых охотничьих билетов, свидетельствуя о сохраняющейся популярности этого вида активного отдыха. Чем же занимаются современные охотники и каковы их обязанности?

По данным регионального Минэкологии, южноуральцы предпочитают охотиться на косулю, кабана, лося и зайца. Также популярна охота на водоплавающих птиц. Охота на волков и медведей, хотя и разрешена, значительно менее популярна из-за своей сложности и трудоемкости. Добыча одного волка требует значительных временных и ресурсных затрат, что делает ее не столь привлекательной для многих охотников.

Однако, получение охотничьего билета дает не только права. Охотники несут определенные обязательства перед природой и обществом. Они являются членами охотничьих обществ и участвуют в мероприятиях по поддержанию популяции диких животных. Это включает в себя:

Прокладку зимних троп: охотники прокладывают и расчищают километры троп для животных, облегчая им передвижение в период глубокого снежного покрова.

Подкормку животных: охотники организуют подкормку диких животных в сложных зимних условиях.

Регулирование численности: в некоторых случаях, например, когда волки начинают представлять угрозу для сельскохозяйственных животных или населенных пунктов, охотники участвуют в регулировании их численности под контролем соответствующих органов.

Финансовая сторона вопроса также немаловажна. Стоимость охоты, помимо стоимости самого разрешения (около 2000 рублей), включает в себя членские взносы (1500-2000 рублей в год), трудовое участие (1000-2000 рублей, либо в виде физического труда, либо денежной компенсации), а также расходы на патроны, бензин и пропитание. В итоге одна охота на утку может обойтись примерно в 10 000 рублей.

Таким образом, охота в Челябинской области — это не просто развлечение, а ответственное занятие, требующее финансовых вложений и активного участия в сохранении и регулировании численности диких животных. Рост числа охотников подчеркивает важность дальнейшего развития охотничьей инфраструктуры и повышения экологической ответственности участников охотничьего промысла.