В Челябинской области стало больше лосей, волков и хищных птиц

Численность животных увеличилась за 9 лет наблюдений



В Челябинской области зафиксирован рост популяции нескольких видов хищных животных и птиц. По данным министерства экологии региона количество волков, лис и птиц семейства ястребиных значительно увеличилось.

Ранее мы сообщали, что численность волков, по результатам зимнего маршрутного учета, достигла 252 особей. Этот рост специалисты объясняют увеличением популяции копытных животных, таких как косуля, составляющей основу рациона волков. Также свою роль сыграло снижение интенсивности охоты на волков, что создало более благоприятные условия для их размножения.

Популяция лис также демонстрирует значительный рост. Лисы все чаще появляются вблизи населенных пунктов, привлеченные доступностью пищевых отходов. Несмотря на то, что охота на лис разрешена, их численность продолжает увеличиваться.

Наблюдается рост и в популяции птиц семейства ястребиных. Увеличение кормовой базы, в том числе за счет животных, подраненных охотниками, создало благоприятные условия для их размножения и процветания, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в Минэкологии.