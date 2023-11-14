В Челябинской области экстремальная уборка зерновых повторила антирекорд 1987 года

Дожди повредили урожай, но аграриям поможет субсидия

В Челябинской области даже в середине ноября продолжается уборка зерновых. Осталось еще 4 процента площадей. Но проблема не в сроках кампании, а в качестве зерна. Сильные дожди отразились на урожае. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, подобная ситуация уже была 36 лет назад. Но сегодня аграрии претендуют на господдержку, а региональные власти намерены изучить опыт других государств с влажным климатом. По решению губернатора на подготовку к следующему сезону будет направлено более 300 млн рублей в поддержку полеводов. Подробнее — в материале.

Пока в регионе продолжается уборка масличных культур. Аграрии надеются, что на следующей неделе подморозит и работу можно будет продолжить. По словам Алексея Кобылина, больше всего пострадало зерно, убранное до 1 сентября. На начало осени в регионе дожди не прекращались неделями, и зерно проросло в колосе.

«Объем был собран очень большой. Но качество не всегда соответствует зерну продовольственному. Поэтому часть урожая пойдет под категорию „фуражное“ — на корм животным и птицам. Часть — просушивается и будет направлена на пищевую промышленность и переработку»,— пояснил Алексей Кобылин журналисту медиахолдинга «Первый областной».

Помимо дождей, аграрии пострадали и от цен на горюче-смазочные материалы. Но благодаря решениям правительства эту нагрузку на сельхозтоваропроизводителей снизили. В целом, по словам министра, подорожала себестоимость всех сельхозработ. Однако подготовка к следующему сезону уже началась, полеводы готовят семена. По решению Алексея Текслера выделено дополнительно 300 млн рублей сельхозтоваропроизводителям.

Алексей Кобылин пояснил, что в Челябинской области изучат опыт Республики Беларусь, где дожди часто сопровождают уборочную страду. Челябинские аграрии намерены этой зимой отправиться в дружественное государство, чтобы испытать белорусское сушильное оборудование, в котором, как оказалось, нуждается регион.