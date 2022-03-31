В Челябинской области дорожники предупредили о ледяном дожде

1 апреля в горах может быть сильная гололедица

Синоптики предупредили об осадках, в горах до сильных, в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь в предстоящие сутки. Из-за прогноза погоды управление дорогами федерального значения «Южный Урал» обратилось к водителям с просьбой отказаться от дальних поездок.

Напомним, подобные рекомендации дорожники дали автомобилистам на сегодня, 31 марта.

«Необходимо быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — предупредили в Упрдор.

В компании отметили, что у дорожных организаций, обслуживающих федеральные трассы, имеется необходимый запас противогололедных материалов.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 351 266 65 63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Между тем, уже сегодня из-за непогоды на участке федеральной трассы автомобили собрались в большую пробку.