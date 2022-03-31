На трассе М-5 в Челябинской области из-за аварии в Башкирии затруднено движение

Ситуацию осложняет мокрый снег





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Сегодня, 31 марта, из-за аварии на трассе М-5 в Республике Башкртостан затруднено движение и в Челябинской области, особенно в Ашинском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД по Челябинской области рассказали об аварии с пятью грузовыми автомобилями.

«ДТП случилось на 1618 км автодороги Москва-Челябинск. Движение на территории Ашинского района в стороны Москвы идет очень медленно», — уточнили в УГИБДД по региону.

На трассу выведена дорожная техника и 16 экипажей ДПС.

Также водители сообщают о гололедице на трассе рядом с городом Сим.

«Сим. Спуск на Уфу, перед мостом пробка», — пишет водитель легковушки.

О плохой видимости на трассе сообщает еще один автовладелец:

«Юрюзань — Сатка . Снегопад , дорога грязная , мокрая , видимость плохая . Едем до Челябинска. Позже напишу об остальном участке дороги», — рассказала женщина.

Напоминаем, днем 31 марта в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами сильная гололедица. Автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, который соответствует погодным условиям.