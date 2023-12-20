В Челябинской области до 21 декабря продлили штормовое предупреждение

Из-за потепления снег может превратиться в дождь

Метели, пришедшие сегодня в Челябинскую область, останутся в регионе еще как минимум на день. Из-за ожидаемого потепления мокрый снег может налипнуть на проводах и привести к появлению гололедицы. Автомобилистов призвали в ближайшие сутки быть особенно внимательными за рулем, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в ночь на четверг на западе области ожидается снег и мокрый снег. Днем — снег с дождем. В отдельных районах ветер усилится до 18 м/с. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега на провода.

В областном Миндортрансе уточнили, что особенно сильный снег будет в горах, и призвали автолюбителей быть осторожными.

Напомним, что сегодня из-за метели образовалась автомобильная пробка на границе Челябинской области и Башкирии. Упрдор «Южный Урал» ввел ограничение для грузовиков, автобусов и такси на передвижения по федеральным дорогам.