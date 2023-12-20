На трассы Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС из‑за метелей

Автомобилистов просят отказаться от поездок

Сегодня, 20 декабря, Челябинскую область накрывают снегопады и метели. Водители сообщают, что обильные осадки уже идут в Аше, Симе, Катав-Ивановске и Усть-Катаве, совсем скоро непогода накроет и остальные районы и города области, в том числе Челябинск. На помощь автомобилистам вышли дополнительные экипажи ГИБДД, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция в круглосуточном режиме мониторит дорожную обстановку и взаимодействует с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность движения. Личный состав ГИБДД переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь в любую минуту. Экипажи ДПС ориентированы на незамедлительное оказание помощи участникам дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Из-за снегопада на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии уже возникла пробка. Водителей просят отказаться от поездок в этом направлении и рекомендуют вообще сегодня не выезжать на трассы. Но если поездку не отменить и не перенести, инспекторы призывают тщательно к ней подготовиться и быть особенно внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим, учитывать осадки, видимость и состояние дорожного покрытия.

В случае возникновения нештатных ситуаций обратиться за помощью можно по телефонам 112 или 102, а также к ближайшему экипажу ДПС.

По данным пресс-службы регионального Миндортранса, из-за обильных осадков дорожники выводят дополнительную технику для расчистки трасс.

Напомним, в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за штормового ветра и метелей.