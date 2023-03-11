В Челябинской области 77 учителей получат по одному миллиону рублей

В регионе продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

В Челябинской области продолжается прием заявок на участие в 2023 году в программе «Земский учитель». По 1 миллиону рублей выделят 77 педагогам, переехавшим для работы в небольшие города и села Южного Урала. В министерстве образования и науки области рассказали об отборе на участие в программе.

Напомним, программа «Земский учитель» направлена на комплектацию педагогических кадров в небольших городах и селах. В 2022 году в Челябинской области 43 земских учителя были трудоустроены в сельской местности.

Учителя имеют возможность уехать за одним миллионом в любой населенный пункт страны, где школы нуждаются в специалистах. Получив заветные подъемные и гарантированное рабочее место, учитель должен отработать в школе пять лет. Куда он потратит свой миллион — на жилье, машину, путешествие, оплату кредитов — неважно, главное — чтобы человек работал.

Наибольшее число заявок было принято на вакансии учителей русского языка, английского языка и математики.

Для участия в программе педагогу необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы и направить заявку региональному оператору программы в Челябинской области — в ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования». Заявку можно доставить лично или направить по почте. Срок приема заявок — до 15 апреля 2023 года.

Специальный репортаж о том, как в южноуральскую глубинку переезжают педагоги, — в материале ИА «Первое областное».