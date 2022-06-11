«В настоящее время конкурсный отбор проводится по 15 вакансиям», — замечают в пресс-службе.
Почти на все вакантные места в школах Челябинской области ждут учителей английского языка. Специалисты такого профиля нужны в школах Аши, Трехгорного, Карабаша, а также в Еткульском, Варненском, Уйском и других районах. Также много вакансий для учителей русского языка и литературы.
Напомним, участниками программы могут стать учителя, готовые переехать в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок и город с населением до 50 тысяч человек и отработать там 5 лет. За это от государства учителя получают субсидию.
Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, выбрать вакансию, и, после получения уведомления, подготовить заявку, а также копии необходимых документов.
Этот пакет направляется в «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» лично или по почте.
Заявки принимаются до 15 июля 2022 года.
Учитель года Челябинской области советует не бояться детских ошибок — Вероника Мушкарина претендует на звание лучшего педагога страны.