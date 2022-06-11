15 вакансий открыты по программе «Земский учитель» в Челябинской области

В большинстве случаев нужны преподаватели иностранного или русского языка

На Южном Урале продолжается прием заявок на участие в программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«В настоящее время конкурсный отбор проводится по 15 вакансиям»,

— замечают в пресс-службе.

Почти на все вакантные места в школах Челябинской области ждут учителей английского языка. Специалисты такого профиля нужны в школах Аши, Трехгорного, Карабаша, а также в Еткульском, Варненском, Уйском и других районах. Также много вакансий для учителей русского языка и литературы.

Напомним, участниками программы могут стать учителя, готовые переехать в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок и город с населением до 50 тысяч человек и отработать там 5 лет. За это от государства учителя получают субсидию.

Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, выбрать вакансию, и, после получения уведомления, подготовить заявку, а также копии необходимых документов.

Этот пакет направляется в «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» лично или по почте.