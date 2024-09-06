В Челябинской области 6 сентября будет прохладно и ветрено

Существенных осадков не ожидается

Синоптики рассказали, каким будет конец первой рабочей недели сентября в Челябинской области. По данным регионального Гидрометеоцентра, 6 сентября в регионе сохранится прохладная погода. Причина этого — поступление холодной воздушной массы с севера.

По региону ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет. Температура воздуха днем составит +13°C…+18°C. Ветер северный, северо-западный, 5—10 метров в секунду, но могут быть порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу тоже будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура достигнет +16°C…+18°C. Ветер, как прогнозируют синоптики, будет северным, северо-западным, со скоростью 6—11 метров в секунду.