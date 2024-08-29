Если у вас есть хронические заболевания, с наступлением осени будет нелишним посещение врача с целью получения рекомендаций по предотвращению ухудшения самочувствия. Кому-то также могут понадобиться обследования и анализы для оценки течения патологии.
Сходить к доктору следует людям, склонным к проявлениям аллергии: осенью происходит активация домашних аллергенов, поскольку количество и продолжительность проветривания помещений снижается.
«Осень становится временем для обострения кардиопатологий, потому что холодный атмосферный фронт сужает и спазмирует сосуды, ухудшая кровообращение и повышая вязкость крови», — говорят терапевты.
Изменяющаяся погода и скачки барометрических показателей обостряют также головные боли. От холода и сырости о себе заявляют суставные проблемы. И конечно, спутницей осени считается депрессия.