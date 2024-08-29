Какие хронические болезни могут обостряться осенью

В зоне риска сердечники и аллергики

Если у вас есть хронические заболевания, с наступлением осени будет нелишним посещение врача с целью получения рекомендаций по предотвращению ухудшения самочувствия. Кому-то также могут понадобиться обследования и анализы для оценки течения патологии.

Сходить к доктору следует людям, склонным к проявлениям аллергии: осенью происходит активация домашних аллергенов, поскольку количество и продолжительность проветривания помещений снижается.

«Осень становится временем для обострения кардиопатологий, потому что холодный атмосферный фронт сужает и спазмирует сосуды, ухудшая кровообращение и повышая вязкость крови», — говорят терапевты.

Изменяющаяся погода и скачки барометрических показателей обостряют также головные боли. От холода и сырости о себе заявляют суставные проблемы. И конечно, спутницей осени считается депрессия.