Как не заболеть с началом осени

Чем можно повысить иммунитет

С наступлением осени многие сталкиваются с влиянием изменяющихся погодных условий на здоровье. Понижение температуры, повышенная влажность и постоянные колебания погоды делают организм более восприимчивым к вирусам и инфекциям. Поэтому особенно важно в этот период заботиться о своем иммунитете.

«Поддержать защитные силы организма позволит питание, для иммунитета оно играет ключевую роль. Разнообразьте рацион продуктами, богатыми витаминами и минералами — фруктами и овощами, особенно цитрусами, брокколи и морковью, а также ягодами, цельнозерновыми продуктами — овсянкой, гречкой и другими злаковыми, белками — постным мясом, рыбой, яйцами и бобовыми, полезными жирами — оливковым маслом, орехами и авокадо», — говорят терапевты.

Улучшить кровообращение и укрепить иммунную систему позволит регулярная физическая активность. Умеренные нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или йогой, помогают организму справляться со стрессом и повышают уровень энергии. Рекомендуется уделять физической активности не менее 150 минут в неделю.





Качественный и полноценный сон — необходимое условие для нормального функционирования иммунной системы. Дефицит сна может привести к ослаблению иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекциям. Стремитесь спать 7—9 часов в сутки, избегая использования электронных устройств перед сном и создавая комфортные условия для отдыха.

«Поддержание водного баланса в организме — еще один важный аспект для укрепления иммунной системы. Вода помогает выводить токсины и обеспечивать нормальное функционирование клеток. Рекомендуется пить не менее 1,5—2 литров воды в день, а также включать в рацион чаи, компоты и полезные соки или смузи», — отмечают специалисты.

Хотите здоровья? Тогда избегайте стресса! Хронический стресс негативно сказывается на иммунной системе, поэтому важно находить способы для его снижения. Обращайтесь к медитации, дыхательным упражнениям или хобби.





При наличии хронических заболеваний с наступлением осени рекомендуется посетить врача и позаботиться о мерах профилактики. Обострения имеющихся патологий негативно сказываются на общем самочувствии и вредят иммунитету, повышая уязвимость перед сезонными болезнями.

«Сдайте анализы: общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи. Это позволит оценить работу сердца, печени, почек, выявить наличие анемии, воспалительного процесса, обнаружить нарушение обмена веществ. Сопротивляемость респираторным инфекциям и их течение во многом зависят от хорошей вентиляции легких, активности газообмена, свойств мокроты, состояния местного иммунитета и состава микроорганизмов, обитающих на слизистой дыхательных путей», — информирует заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Помните также о вакцинации — это один из наиболее эффективных способов профилактики инфекций и осложнений, связанных с ними.

И еще один важный совет: мойте руки с мылом чаще!