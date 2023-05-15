В Челябинской области 341 человек заболел коронавирусом за неделю

Заболеваемость продолжает снижаться

На прошлой неделе коронавирус диагностирован у 341 человека из Челябинской области. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Роспотребнадзор региона.

Получается, что каждые сутки медики отмечают около 49 заражений. Еще месяц назад каждый день коронавирусом заражались около сотни южноуральцев.

«Заболеваемость поддерживается взрослым населением, которое составляет 90,62% в структуре всех заболевших»,

— отмечают в ведомстве.