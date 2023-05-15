Получается, что каждые сутки медики отмечают около 49 заражений. Еще месяц назад каждый день коронавирусом заражались около сотни южноуральцев.
«Заболеваемость поддерживается взрослым населением, которое составляет 90,62% в структуре всех заболевших», — отмечают в ведомстве.
Чтобы не допустить прироста заболевших, эпидврачи советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты в магазинах и транспорте, а также не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.
Между тем в вузах России вводят утренний фильтр из‑за кори. На входе будут оценивать внешний вид студентов и преподавателей.
Переболевшие корью могут надолго, если не навсегда, лишиться иммунитета.