На прошлой неделе коронавирус диагностирован у 341 человека из Челябинской области. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Роспотребнадзор региона.

Получается, что каждые сутки медики отмечают около 49 заражений. Еще месяц назад каждый день коронавирусом заражались около сотни южноуральцев.

«Заболеваемость поддерживается взрослым населением, которое составляет 90,62% в структуре всех заболевших», — отмечают в ведомстве.

Чтобы не допустить прироста заболевших, эпидврачи советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты в магазинах и транспорте, а также не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.

Между тем в вузах России вводят утренний фильтр из‑за кори. На входе будут оценивать внешний вид студентов и преподавателей.

Переболевшие корью могут надолго, если не навсегда, лишиться иммунитета.