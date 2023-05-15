Педиатр из Челябинска рассказала, как корь убивает иммунитет

В Челябинской области уже 17 случаев заражения, еще 16 человек — под подозрением

Переболевшие корью могут надолго, если не навсегда, лишиться иммунитета. Об этом предупредила заведующая педиатрическим отделением ДГКП № 8 из Челябинска Фариза Азбарова.

«Корь опасна тем, что напрочь сбивает иммунную систему. Чтобы восстановить ее, порой нужно лет пять, а может, и больше. Также возможна ситуация, когда у переболевшего человека на протяжении всей оставшейся жизни практически не будет иммунитета»,

— предупреждает Фариза Азбарова.

В 2023 году Россия переживает локальные вспышки кори. Инфекцию зафиксировали и в Челябинской области, где случаев заражения не было с 2020 года.

На Южном Урале корь подтверждена у 17 человек, результаты анализов еще 16 человек с подозрением на эту инфекцию покане готовы.

Корь — это острое вирусное заболевание, которое проявляется в виде кашля, насморка, конъюнктивита, повышения температуры, сыпи и пигментации. В тяжелых случаях нужна госпитализация.

Болезнь передается воздушно-капельным путем и чаще всего распространяется среди детей. Инкубационный период кори длится 21 день. Больной человек опасен для окружающих уже за 3—4 дня до появления сыпи и в первые 4 дня высыпаний.

Заболевание опасное, но от него защищает прививка. Национальный календарь профилактических прививок РФ предполагает следующую схему вакцинации.

Дети должны быть привиты два раза — в возрасте 12 месяцев и 6 лет.

Ранее не привитые и не болевшие корью взрослые, а также взрослые, имеющие только одну прививку, должны привиться до 35 лет.

С 35 до 55 лет прививают взрослых, которые относятся к группе риска (это все, кто имеют обширный круг общения на работе).

В особой группе риска находятся беременные женщины — вакцинироваться им нельзя. Поэтому ставить прививку им нужно заранее, на этапе планирования беременности.

«На ранних сроках беременности болезнь может привести к выкидышу или к развитию врожденных пороков развития центральной и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. При заражении на более позднем сроке есть вероятность преждевременных родов, кроме того, ребенок может родиться с внутриутробной инфекцией»,

— говорит заведующая женской консультацией ГКБ № 2 Челябинска Анна Жальская.

После каждого нового случая заражения корью Роспотребнадзор выявляет круг контактных лиц и начинает подчищающую иммунизацию — вакцинирует людей, которые были в контакте с заболевшим. Прививку нужно поставить в течение 72 часов с момента контакта. Если времени прошло больше, то можно ввести иммуноглобулин.

«Препараты для вакцинации в наших медучреждениях есть в достаточном количестве. Поэтому, если к вам постучался в дверь медработник и сообщил, что в вашем доме или на работе есть заразившийся корью, нужно пройти вакцинацию», — говорит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

