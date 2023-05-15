Минобрнауки и Роспотребнадзор направили вузам рекомендации по профилактике кори. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает ТАСС.
Оба ведомства не советуют допускать до занятий студентов и сотрудников, которые имеют признаки ОРВИ и высыпания на коже. Самим недомогающим рекомендовано воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу.
Кроме того, вузам предписано переходить на удаленное обучение продолжительностью не меньше 21 дня в случае регистрации двух и более заболевших корью. Такой срок удаленки определен не случайно, именно столько может продлиться инкубационный период при заражении корью.
Также от администраций вузов требуют не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, непривитых либо не имеющих сведений о прививках против кори, на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.
В Челябинской области между тем проводится подчищающая вакцинация против кори. Чем опасна болезнь и кому необходимо привиться, рассказываем в отдельном материале ИА «Первое областное».
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