В вузах России вводят утренний фильтр из‑за кори На входе будут оценивать внешний вид студентов и преподавателей



Оба ведомства не советуют допускать до занятий студентов и сотрудников, которые имеют признаки ОРВИ и высыпания на коже. Самим недомогающим рекомендовано воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу.



Кроме того, вузам предписано переходить на удаленное обучение продолжительностью не меньше 21 дня в случае регистрации двух и более заболевших корью. Такой срок удаленки определен не случайно, именно столько может продлиться инкубационный период при заражении корью.



Также от администраций вузов требуют не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, непривитых либо не имеющих сведений о прививках против кори, на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.



В Челябинской области между тем проводится подчищающая вакцинация против кори. Чем опасна болезнь и кому необходимо привиться, рассказываем

Минобрнауки и Роспотребнадзор направили вузам рекомендации по профилактике кори. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает ТАСС.Оба ведомства не советуют допускать до занятий студентов и сотрудников, которые имеют признаки ОРВИ и высыпания на коже. Самим недомогающим рекомендовано воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу.Кроме того, вузам предписано переходить на удаленное обучение продолжительностью не меньше 21 дня в случае регистрации двух и более заболевших корью. Такой срок удаленки определен не случайно, именно столько может продлиться инкубационный период при заражении корью.Также от администраций вузов требуют не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, непривитых либо не имеющих сведений о прививках против кори, на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего.В Челябинской области между тем проводится подчищающая вакцинация против кори. Чем опасна болезнь и кому необходимо привиться, рассказываем в отдельном материале ИА «Первое областное».

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