В Челябинской области 1 сентября медицинская помощь потребовалась 330 детям

Многие школьники не выдержали аномальной жары во время линеек

В Челябинской области в четверг, 1 сентября, праздничные линейки в школах прошли в условиях аномально жаркой погоды. Всего за день около 330 детей обратились за медицинской помощью. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Троицке, например, на день зафиксировали 14 обращений. Специалисты министерства утверждают, что почти во всех случаях помощь детям оказали на месте, медицинское вмешательство не потребовалось.

«Минздрав Челябинской области просит не забывать о правилах безопасности на жаре, стараться держаться в тени и пить воду, при недомогании обращаться за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября в Челябинске упали в обморок под палящим солнцем два ученика образовательного центра № 5. Об этом нашей редакции рассказали очевидцы.

Самые яркие моменты Дня знаний в Челябинске — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

