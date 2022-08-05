Обучением кибермедиков намерены заняться в вузе Челябинска

Получить лицензию на обучение новой специальности планируют в ближайшее время

В Челябинской области в ближайшее время начнут обучать кибермедиков. Первую группу специалистов на стыке математики и медицины намерены открыть в ЧелГУ. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на II Всероссийском съезде онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики, который в проходит в Челябинске.

«Сейчас очень много смежных с медициной технологий. У нас есть мысль пролицензировать новую специальность в Челябинском государственном университете — кибермедик. Это специалисты на стыке с математикой, которые смогут анализировать большие базы данных и работать с ними. Первую группу именно по этой специализации мы планируем набрать уже в ближайшее время», — сказала Ирина Гехт.

Ученые Челябинского государственного университета уже занимаются созданием эффективной методики ранней диагностики рака груди. За счет гранта Российского научного фонда группа математиков разрабатывает прототип высокоточной системы компьютерной диагностики патологий молочных желез с использованием методов глубокого обучения. Проект реализуется в сотрудничестве с областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины.

«В настоящее время для облегчения задачи врачей по обнаружению патологий молочной железы на ранних стадиях активно разрабатываются методы и алгоритмы для систем компьютерной диагностики. Она превратилась в инструмент, помогающий радиологам быстро обнаруживать, локализовать и характеризовать подозрительные поражения груди, оценивать вероятность злокачественного образования и количественно оценивать риск рака», — ранее объяснил профессор кафедры вычислительной механики и информационных технологий математического факультета ЧелГУ математик Виталий Кобер.

Напомним, в Челябинске 5—6 августа проходит II Съезд онкологов и специалистов лучевой и инструментальной диагностики региона. Мероприятие объединит более 1000 участников. Среди них — ведущие специалисты из всех национальных центров: из НМИЦ онкологии имени Блохина, МНИОИ имени Герцена, НМИЦ онкологии имени Петрова и многие другие. В программе — 200 докладов.

Особое внимание врачи уделят новой секции, посвященной вопросам нейроонкологии. Как сообщил ИА «Первое областное» главный врач ЧОКЦОиЯМ, доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев, в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины к концу 2022 года планируют открыть специализированное нейроонкологическое отделение для проведения операций при опухолях мозга.

Съезд проводился Ассоциацией онкологов и радиотерапевтов совместно с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины при поддержке министерства здравоохранения Челябинской области.