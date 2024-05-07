В челябинском вузе нашли корь

Студенты и сотрудники учебного заведения проверяются в медкабинете

В Международном институте дизайна и сервиса в Челябинске один человек заболел корью. Информацию ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе образовательного комплекса.



«В данный момент все студенты, преподаватели и сотрудники проверяются в медкабинете. Также они обязаны предоставить информацию о прививке. Все, у кого ее нет, завтра на территории вуза смогут ее поставить», — прокомментировали в пресс-службе.

Все массовые мероприятия, в том числе и в честь Дня Победы, в вузе отменили. Со студентами проводят просветительские беседы.

О том, где можно подхватить корь и чем опасно заболевание, мы рассказывали здесь. Отметим, самым эффективным средством профилактики инфекции является вакцинация. Прививку делают детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Также в рамках Национального календаря профилактических прививок прививаются взрослые до 35 лет, не болевшие корью и ранее не привитые или привитые однократно. И прививаются взрослые 36—55 лет, относящиеся к группам риска: медики, педагоги, работники торговли, транспорта, социальной сферы, вахтовики и таможенники.