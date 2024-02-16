С начала года на Южном Урале выявили 46 случаев кори

Заболеваемость, по данным Роспотребнадзора, имеет тенденцию к росту

Заболеваемость корью на Южном Урале имеет тенденцию к росту: только с начала этого года в Челябинской области выявили 46 подтвержденных случаев опасной инфекции. Об этом сегодня, 16 февраля, заявила начальник эпидотдела регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева.

«Последний, завозной, случай инфекции выявлен в жилом комплексе „Лесопарковый“. Все контактные лица в течение 21 дня будут под наблюдением наших специалистов. Не привитые ранее из числа контактных проходят экстренную вакцинацию, а непривитые контактные дети отстраняются от посещения школы и детского сада», — пояснила эпидемиолог.

Первые случаи заражения корью после нескольких лет затишья были выявлены на Южном Урале в начале 2023 года. В основном болели непривитые дети (дети антипрививочников и те, кто еще не достиг возраста вакцинации), а также не прививавшиеся ранее взрослые.

Аналогичная ситуация складывалась в 2023 году и в других регионах России. Стране пришлось увеличить выпуск моновакцины от кори для экстренной вакцинации. Из-за этого возник дефицит трехкомпонентной вакцины от кори, краснухи и паротита, которую применяли для плановой вакцинации годовалых и шестилетних детей. Эта проблема пока не решена.

«В 2023 году наш регион нуждался в 48 тысячах доз трехкомпонентной вакцины для плановой вакцинации. Но пока мы получили лишь десять тысяч. Очередные поставки ждем в феврале и в марте. Моновакцина для экстренной вакцинации у нас есть», — пояснил начальник отдела профилактики и социально значимых заболеваний Минздрава Челябинской области Денис Коршунов.

Первыми признаками заражения корью могут быть температура и сыпь. Южноуральцев с такими симптомами просят не ходить в поликлинику, а вызывать участкового доктора или врача неотложки на дом.

«Корь очень заразная. Если больной придет в поликлинику, все посетители будут считаться контактными и могут заболеть», — предостерегает Раиса Косарева.

Чем опасна инфекция и кому необходимо привиться от кори, читайте в отдельном материале.

Напомним, самым эффективным средством профилактики кори является вакцинация. Прививку от кори делают детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Также в рамках Национального календаря профилактических прививок прививаются взрослые до 35 лет, не болевшие корью и ранее не привитые или привитые однократно. И прививаются взрослые 36—55 лет, относящиеся к группам риска: медики, педагоги, работники торговли, транспорта, социальной сферы, вахтовики и таможенники.

