В челябинском цирке полным ходом идет ремонт

Открытие планируется к 2022 году.

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Цирк обновится полностью, демонтаж старой облицовки производят «под ноль». Все отжившее выносят на свалку. На демонтаже задействовано порядка 30 рабочих.

«Выносят все до голых стен. Будут полностью заменены инженерные сети, коммуникации, отделка. Останется только каркас, все обновится», — рассказывает главный инженер Челябинского цирка Михаил Чумак.

Фойе раскрасят яркими цветами и поставят мягкие диванчики для гостей, поменяют и зрительские кресла в зале, сохранится лишь цветовая гамма из желтого, зеленого, красного и синего, и само количество сидений — их будет 1 818. Зрители также получат новый гардероб и желанный буфет — его откроют в цокольном этаже.

«За 40 лет изменились технические требования и требования зрителей тоже, мы постоянно слушали жалобы от людей и ждали начала ремонта»,— говорит главный администратор Челябинского цирка Елена Скоморох.

Цирк построили в 1979 году. Внешний вид здания сохранят в привычном виде — кровлю выкрасят в зеленый цвет, а фасад будет из облицовки светло-серого мрамора.