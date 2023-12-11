На северо-западе Челябинска завершили аварийные работы на водоводе

Водоснабжение восстановили во всех домах

Ночью 11 декабря аварийные бригады устранили повреждение на водоводе на северо-западе Челябинска. Как сообщили утром в пресс-службе городской администрации, в оставшихся двух домах восстановили водоснабжение.

Серьезная коммунальная авария произошла в субботу, 9 декабря, в границах улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы. В результате без горячей и холодной воды остались шесть многоквартирных домов. Для них организовали подвоз питьевой воды, а также перевели в бесплатный режим водоматы. На нескольких улицах из-за разлива воды пришлось ограничивать движение.

После откачки воды выяснилось, что произошло повреждение пластикового водовода. Устранять аварию принялись в воскресенье утром, и уже в полдень водоснабжение восстановили в четырех домах.

Параллельно с устранением аварии велись работы по очистке от последствий разлива воды дорог и дворов.