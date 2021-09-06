В челябинском микрорайоне Парковый после жалоб жителей включили уличное освещение

Застройщик передаст фонари на баланс администрации города

Жители микрорайона Парковый в Челябинске жаловались в мэрию на отсутствие уличного освещения. Сейчас свет во дворы и вдоль дорог в микрорайоне включили по временной схеме, доложил на аппаратном совещании 6 сентября замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.

Проблема появилась из-за того, что сети от застройщиков переводят на баланс администрации города, но в этот период их никто не содержит.

«Проведена встреча с жителями микрорайона № 49 (Парковый). Освещение улиц включено. Сейчас готовится „дорожная карта“ по решению вопроса о передаче опор освещения от „Челябгражданстроя“ в муниципальную собственность. Речь идет об опорах освещения по улице Клайна»,— сообщил Владимир Шамне.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что необходимо разобраться и по земельным участкам улично-дорожной сети в микрорайоне.

«Часть этих участков по непонятным причинам оказалась в частных руках. Чтобы наладить эту работу, нужно разработать проект. А сделать это мы можем только тогда, когда земельный участок окажется у муниципалитета. Разговаривайте с частными лицами, каким образом участки оказались у них», — поручила мэр.

Владимир Шамне ответил, что работа с собственниками земельного участка уже проведена. Они подготовили письмо о передаче земельного участка в муниципальную собственность, и в сентябре эту работу мэрия планирует завершить.

Напомним, в августе в Челябинске жители трех десятков домов микрорайона Паркового обратились к властям с жалобой на отсутствие уличного освещения в их дворах. В понедельник, 30 августа, глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по градостроительству Владимиру Шамне встретиться с застройщиками и решить проблему с освещением микрорайона.