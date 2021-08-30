Жители челябинского микрорайона Паркового пожаловались на отсутствие уличного освещения

Сети от застройщиков переводят на баланс администрации города, но в этот период их никто не содержит

В Челябинске жители трех десятков домов микрорайона Паркового обратились к властям с жалобой на отсутствие уличного освещения в их дворах. В понедельник, 30 августа, глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по градостроительству Владимиру Шамне встретиться с застройщиками и решить проблему с освещением микрорайона.

В Парковом сейчас готова вся инфраструктура для того, чтобы провести уличное освещение вокруг новостроек. Но спор вышел — кто будет содержать эти сети. Строительные компании, которые возводили дома в микрорайоне, решили передать электросети на баланс администрации города. Но это длительная процедура, из-за которой вопрос с освещением остается не решенным до сих пор.

«Вы сегодня встречаетесь по Парковому, прошу урегулировать этот вопрос с застройщиками, которые эти микрорайоны сдали, и доложить мне об этом. По временной схеме работало освещение или не по временной. Надо разобраться с этим, пока не подписаны все акты передачи. Есть процедура, которую мы должны выполнить. А они [застройщики] должны не только передать, но и содержать до фактического перехода к нам [на баланс администрации]», — дала поручение Наталья Котова.

На аппаратном совещании в мэрии 30 августа замглавы Челябинска Владимир Шамне также сообщил о том, что в Парковом началось строительство детского сада на 290 мест.