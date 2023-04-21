В челябинском микрорайоне Парковом закроют движение транспорта на выходные

На Краснопольском проспекте проведут работы на теплосетях

С десяти вечера 21 апреля до шести утра понедельника, 24 апреля, на Краснопольском проспекте Челябинска закроют движение транспорта. На участке в районе дома № 17б проведут работы на теплосетях, предупредили в мэрии города.

Ограничения связаны с работами по подключению к централизованной системе теплоснабжения. Движение транспорта прекратят по Краснопольскому проспекту в районе дома № 17б. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Челябинске на месяц отменили троллейбус № 6 на ЧТЗ до Первоозерного из-за ремонта дорожного полотна на проспекте Ленина. А 29 апреля центр города перекроют из-за проведения легкоатлетической эстафеты.