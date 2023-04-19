В Челябинске на месяц отменят троллейбус № 6 от ЧТЗ до Первоозерного

Дорожники предложили альтернативные варианты проезда

В Челябинске отменят движение троллейбуса № 6 «ЧТЗ — Первоозерный» из-за ремонта дороги на проспекте Ленина. Ограничения будут действовать с 20 апреля по 19 мая. В службе организации перевозок Челябинской области горожанам предложили другие варианты проезда.

В Челябинске стартовал ремонт дорожного полотна на проспекте Ленина. Работы на участке от Героев Танкограда до улицы Линейной начались 11 апреля. Сначала здесь частично закрыли крайнюю правую полосу проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до переулка Молодежного по направлению в Чурилово. Теперь с 20 апреля до 19 мая включительно не будет ходить троллейбус № 6.

«Пользуйтесь автобусом № 2, трамваями № 6, 15 с пересадкой на остановке „Театр ЧТЗ“ на троллейбус № 19. Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», — посоветовали в «Службе организации перевозок Челябинской области».

Напомним, главную центральную улицу города отремонтируют до конца лета на трех участках. Подробнее о локациях и объемах дорожного ремонта — в материале.