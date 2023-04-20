В Челябинске 29 апреля закроют движение в центре города для проведения эстафеты

Ограничения будут действовать всю первую половину дня

В следующую субботу, 29 апреля, в Челябинске пройдут юбилейная 90-я легкоатлетическая эстафета, 69-я кольцевая велогонка и 11-я гонка на лыжероллерах на призы администрации города. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщила пресс-служба мэрии. На время проведения соревнований будет закрыто движение автомобилей по проспекту Ленина от площади Революции до памятника Курчатову.

Ограничения будет действовать с 09:30 до 15:00. Жителей и гостей города попросили заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта в этот день.

Эстафета стартует в 11:00, спортсмены побегут по центральному городскому проспекту от Цвиллинга до Лесопарковой и обратно. Ожидается участие порядка двух тысяч человек. Впервые в этом году в рядах участников забега будут роллер-спортсмены.

Трансляция соревнований будет вестись на большом экране, установленном на площади Революции. Для болельщиков запланирована развлекательная программа.