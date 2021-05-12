В Челябинском городском бору высадят почти 20 тысяч сеянцев сосны

Международная акция «Сад Памяти» проходит на территории Челябинской области

В Челябинском городском бору в среду, 12 мая, собрались волонтеры и экологи на международную акцию «Сад Памяти». Представители Минсельхоза и Минобра Челябинской области, городского депутатского корпуса и центра защиты леса Челябинской области высадили сеянцы сосны-двулетки.

13 мая на высадку соберутся представители прокуратуры, МЧС, волонтеры и общественные организации. Всего за два дня планируется посадить 19 800 сеянцев на площади в три гектара.

Челябинский городской бор стал одним из 40 участков на территории Челябинской области, в которой будут высажены молодые деревья в рамках акции «Сад Памяти».

«Для нас „Сад памяти“ — не просто лесовосстановительная кампания, это возможность посадить молодой лес, который станет символом памяти и благородности», — подчеркнул начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Всего, в 2021 году в рамках акции в Челябинской области планируется высадить более 416 тысяч деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Посадки пройдут как на территории лесного фонда, так и в черте городов до 22 июня.