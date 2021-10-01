В челябинском детсаду открыли группу для детей с сахарным диабетом

В нее будут принимать ребят от трех до семи лет

В Челябинске детский сад № 194 Центрального района открыл специализированную группу для детей с сахарным диабетом первого типа. Состояние малышей будут контролировать две медсестры, а состояние здоровья — контролировать эндокринолог, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России.

В «диабетической» группе смогут принять до 25 детей, на сегодня в списке уже 14 ребят. В Челябинске это вторая такая группа. Первая была открыта в 2018 году в детсаду № 17, где занимается 28 детей. Чтобы записать своего ребенка в специализированную группу, родителям необходимо подать заявку через городское управление образования и получить путевку. При этом район проживания семьи не имеет значения.

«Наша цель — научить детей жить с сахарным диабетом: самостоятельно определять гликемию, вводить инсулин. Мы позволяем им участвовать в этих процессах. Дети в группе разновозрастные, поэтому учатся не только у нас, но и друг у друга. Конечно, многие не знают цифр, но они способны технически следить за своим состоянием. Дети с сахарным диабетом вообще взрослеют быстрее сверстников», — рассказала главный внештатный специалист — детский эндокринолог по Челябинскому городскому округу Екатерина Романенко.

По данным на начало 2021 года, в Челябинске насчитывалось 527 детей с сахарным диабетом первого типа. Эндокринологи отмечают, что диабет стремительно молодеет, все больше заболевает детей раннего возраста. Почему от «возрастного» недуга страдают дети и как помочь маленьким пациентам, рассказали челябинские эксперты — доктор и представитель родительского сообщества.

Между тем челябинцы жалуются на пропажу «нулевых талонов» к детским врачам. Чтобы попасть на прием, нужно лично договориться с участковым доктором.

