«Расплата за нашу цивилизацию»: в Челябинске растет число заболевших диабетом детей

Медики рассказали, как прожить с этим недугом полноценную жизнь

Эндокринологи констатируют тревожный факт: сахарный диабет первого типа теперь все чаще встречается у детей. Только в Челябинске каждый год выявляют по 65—80 заболевших. Почему от «возрастного» недуга страдают дети и как помочь маленьким пациентам, рассказали челябинские эксперты — доктор и представитель родительского сообщества.

«Сахарный диабет первого типа растет во всем мире. В Челябинске статистика вообще очень неутешительная: заболеваемость очень высокая и прогрессивно увеличивается. Каждый год мы выявляем от 65 до 80 заболевших детей. На конец прошлого года только в Челябинске было 527 несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом!» — говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии клиники ЮУГМУ, детский эндокринолог Екатерина Романенко.

Раньше, по словам доктора, диабет чаще всего заявлял о себе среди подростков. А сейчас болезнь стали активно выявлять у дошкольников и младших школьников, есть даже случаи выявления диабета у детей до года.

Четкого понимания, почему развивается эта болезнь, у медиков нет.

«Мы предполагаем, что у некоторых людей есть наследственная предрасположенность к развитию сахарного диабета первого типа. Но реализуют ее какие-то конкретные факторы — триггеры. Это окружающая среда, токсины, лекарственные препараты, перенесенные инфекции. Мы никогда не сможем сказать, какой из факторов запустил сахарный диабет. Мы можем только предполагать. Развитие аутоиммунных заболеваний — это в большинстве своем расплата за нашу цивилизацию в разных ее проявлениях», — говорит Романенко.

Несмотря на тяжесть недуга, человек может прожить с ним долгую и счастливую жизнь. Не зря же про диабет говорят: не болезнь, а образ жизни. Главное — вовремя распознать первые признаки заболевания и дать ребенку возможность общаться с ровесниками на равных.

«Иногда семьи узнают про болезнь, когда ребенок попадает в больницу в состоянии диабетического кетоацидоза. Это тяжелое осложнение болезни, которое может привести к смерти. А ведь первые симптомы болезни распознать очень просто. Они у всех детей одинаковые: ребенок много пьет и часто мочится, у него повышенный аппетит, но тем не менее он теряет в весе. Это легко заметить и дома, и в детском саду, и в школе», — напоминает эндокринолог.

Если диагноз уже поставлен и сомнений нет, отчаиваться не стоит. Сегодня дети в России получают хорошую терапию, которая позволяет держать сахарный диабет под контролем. Детям выдают лучшие инсулины, которые максимально приближены к человеческим. Вводить их можно при помощи удобного шприца-ручки, а при желании юному пациенту установят помпу, которая сама контролирует уровень сахара и ставит инъекции инсулина.

Куда сложнее бывает сохранить социальные связи ребенка с миром. Родители опасаются отпускать детей в детский сад, на отдых в лагерь. Но и эти проблемы сегодня успешно решаются.

В челябинском детсаду № 17 уже три года работает группа для детей с диабетом. Измерять уровень сахара, считать хлебные единицы, вводить инсулин детям здесь помогают медсестры. Раньше для этого в садик приходили родители — по несколько раз на дню. А в старших группах ребят обучают самостоятельно проводить несложные манипуляции — измерять уровень сахара и вводить инсулин.

«Наши дети взрослеют раньше других. И это неизбежно, но мы готовим их к школе. Там помощников уже не будет. Больной ребенок отправится в школу, как все. Только в портфеле у него будет шприц-ручка и прибор для измерения сахара», — говорит Романенко.

В планах у города открыть в Челябинске еще одну группу для детей с сахарным диабетом. А еще — проводить обучение педагогов, чтобы особенных детей не боялись.

Минувшим летом на площадке «Лесной заставы» впервые работал лагерь для детей с диабетом. В нем отдохнули 60 детей из девяти регионов России. А 25 сентября здесь пройдет семейная конференция для родителей детей с сахарным диабетом.

«Мы хотим вдохновить родителей и их детей, обменяться опытом, а также показать семьям, что с диабетом нет преград. Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска ответят на самые непростые вопросы и обсудят проблемы, с которыми сталкиваются семьи при постановке детям диагноза сахарный диабет первого типа», — обращается ко всем взрослым организатор Уральской семейной конференции для родителей детей с сахарным диабетом Ксения Омельченко.

На конференции готовы выступить ведущий сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Любовь Болотская, врач-эндокринолог и автор книги «Сахарный человек» Евгения Патракеева, главный детский эндокринолог УрФО Алексей Кияев и другие статусные персоны. Мероприятие также посетят уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова и основатели проекта Fox Camp многодетные родители Сергей и Елена Боронины.

Принять участие в конференции может любой желающий, даже иногородний, даже с детьми. Для детей обещают провести интересные мастер-классы и игры с аниматорами. Регистрация на конференцию открыта по этой ссылке.