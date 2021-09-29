Челябинцы жалуются на пропажу «нулевых талонов» к детским врачам

Чтобы попасть на прием, нужно лично договориться с участковым доктором

Одни из самых загруженных и востребованных врачей — педиатры. Их прием в большинстве поликлиник расписан на неделю вперед. А попасть к доктору чаще всего нужно срочно. Раньше родителей в таких случаях выручали «нулевые талоны», но сейчас в регистратурах их не торопятся выдавать. О том, как сложно попасть на прием, Первому областному информагентству рассказали мамы из Челябинска.

Молодая челябинка Катя на днях вернулась из отпуска с трехлетней дочкой. В поликлинику городской детской больницы № 8 на улице Дружбы, 2 женщина обратилась за справкой, что ребенок здоров и может вернуться в садик. Талонов к доктору не оказалось. Но и ждать приема несколько дней мама девочки не могла — ей пора выходить на работу.

«Я попросила „нулевой талон“ к педиатру. В регистратуре сказали, что дадут его только с разрешения доктора — если та согласится принять ребенка. Но я даже пробиться в кабинет не смогла. Несколько педиатров в тот день заболели, и врач вела прием пациентов с других участков. У кабинета была толпа. В итоге справку нам выдала завполиклиникой, к которой я пришла с жалобой», — рассказывает горожанка.

Только лишь при согласии доктора «нулевые талоны» выдают в детской поликлинике № 6, которая расположена на улице Машиностроителей, 34. Ирине, маме шестилетнего мальчика, пришлось дважды за месяц пробиваться к доктору с боем.

В первый раз женщина обратилась к врачу в конце августа, когда семья вернулась из отпуска.

«Я пришла без ребенка за направлением на анализ, который нужен для справки в бассейн. Талонов не было, и выпрашивать „нулевой“ меня отправили к самому педиатру. А в кабинете меня стали стыдить: почему без талона, почему случай не экстренный, почему не могу дождаться следующей недели… Направление все-таки дали, так как я отказалась без него уходить», — рассказывает Ирина.

Через пару недель сын Ирины подхватил ОРВИ. Больничный лист открыла врач неотложки и предписала прийти через несколько дней на прием в поликлинику. Правда, талонов к участковым врачам снова не оказалось, в том числе «нулевых». Даже для тех, кто сидит на больничном. В качестве компромисса мальчика записали на прием к инфекционисту.

Но за день до приема женщина обнаружила, что горло сына покрылось белыми гнойничками. Так как температуры у мальчика не было, мама экстренно повела его на прием — побоялась, что это серьезное осложнение. «Нулевой талон» ей пробили только после согласия доктора. А в кабинете маме пришлось слушать жалобы медработников на большой поток пациентов и невыносимые условия труда.

«Самое неприятное: в обоих случаях я себя чувствовала виноватой. Но я пришла за услугой, которая мне нужна срочно. В первом случае мы вернулись из отпуска, а до тренировки оставалась всего пара дней. Во втором я реально боялась, что за ночь у сына может наступить ухудшение», — поясняет Ирина.

Женщина считает недопустимым, когда врачи и медсестры выливают свое недовольство системой на пациентов. А также то, что сама поликлиника не регулирует поток пациентов, буквально сталкивая медработников и родителей лбами.

«Почему крайний во всей этой ситуации врач? Почему судьба каждого „нулевого талона“ отдается на откуп конкретного доктора? Почему регистратура не предлагает другие варианты решения нашей проблемы?» — задает правильные вопросы Ирина.

Мы попросили прокомментировать ситуацию с «нулевыми талонами» Минздрав Челябинской области. Нам прислали ответ, подготовленный в поликлинике № 6.

«Безлимитное распределение так называемых „нулевых“ талонов приводит к смещению очередности приема пациентов, увеличению времени ожидания и увеличению количества жалоб на качество оказания медицинской помощи. В ДГП № 6 показатель использования „нулевых“ талонов не превышает 20% от количества талонов, выданных на конкретное время. Рассчитывать на „нулевые талоны“ может пациент, которому в результате различных обстоятельств необходим срочный прием врача поликлиники», — заверили в самой поликлинике.

Говоря проще: «нулевые талоны» в поликлинике № 6 не очень любят, но проблем с маршрутизацией пациентов предпочитают не замечать.

Чтобы понять, есть ли выход из сложившейся ситуации, мы предложили поразмышлять о нелегкой работе врачей-педиатров одного из самых открытых медиков города — главврача челябинской детской городской больницы № 8 Антона Рыжего. Оказалось, он также не любит «нулевые талоны» и запрещает их выдавать. Но попасть на прием к педиатрам в его поликлинике проще.

«„Нулевые талоны“ мы не выдаем. Они только ломают всю очередь. Представьте маму, которая взяла талончик заранее на четыре часа. Она хочет попасть на прием в это время, а не в пять и не в шесть вечера. Мы не должны нарушать ее планы», — заявил Первому областному информагентству Антон Рыжий.

По словам главврача, в поликлинике № 8 за права пациентов борются другим способом.

«Прежде всего, у нас нет дефицита рабочих рук. К нам охотно идут молодые врачи, также в качестве педиатра у нас работают фельдшеры. Поверьте, опытный фельдшер, то есть медик со средним профессиональным образованием, ничем не хуже врача», — говорит Антон Рыжий.

По словам доктора, нагрузка медиков не измеряется числом талонов, выданных на прием. Норматив работы участкового педиатра — это участок, и не важно, как много детей пришли на прием.

«Сегодня их десять, завтра будет подъем ОРВИ — и придет 25, а послезавтра пациентов не будет. И это честно», — замечает Рыжий.

Но нагрузку врача все-таки регулируют. Если какой-то доктор относительно не загружен, к нему могут направить детей с переполненного участка. Когда заболеваемость идет в рост, на работы выводится дополнительная бригада. В поликлинике также открыт кабинет доврачебной помощи пациентам, где прием ведет дежурный фельдшер. А не так давно ДГП № 8 внедрила сервис дистанционной выдачи справок.

«Родители могут заказать нужную справку по телефону или через соцсети. Доктор проверит необходимые ему данные по электронной карте юного пациента, выпишет справку и оставит в регистратуре», — рассказывает Антон Рыжий.

То, что проблема нехватки талонов одна из самых насущных, нам подтвердили и в Территориальном отделении Фонда обязательного медицинского страхования по Челябинской области.

«Вопросы, связанные с организацией приема врачей, относятся к числу самых частых на горячей линии ТФОМС. В спорных случаях мы советуем обращаться к руководству поликлиники. Это наиболее эффективная мера, так как кабинет заведующей находится тут же, и вопрос можно решить оперативно», — замечают в пресс-службе ведомства.

Между тем Территориальная программа госгарантий в сфере здравоохранения говорит, что плановая помощь участковых терапевтов, педиатров и врачей общей практики должна быть оказана в течение 24 часов после обращения пациента.