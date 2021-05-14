В Челябинском бору отсыпят дорожки измельченным валежником после акции «Ген уборка»

Массовый субботник прошел под эгидой раздельного сбора мусора

В пятницу, 14 мая, в Челябинском городском бору прошла всероссийская экологическая акция «Ген уборка».

Всероссийская экологическая акция «Ген уборка» — часть нацпроекта «Экология» и объединение общественных движений школьников, молодежи, общества охраны природы. Челябинский городской бор стал одним из мест проведения акции.

На массовый субботник собрались десятки горожан. Уборка лесополосы прошла под лозунгами #борнашдом #сохранимборвместе #генуборки #нацпроектэкология.

Вооружившись мешками и граблями, волонтеры собрали мусор и прошлогоднюю листву на территории «Тропы пенсионеров» за памятником Игорю Курчатову, станции «Водная» рядом с комплексом «Родник», на Изумрудном карьере, за первой Областной больницей, Ядерным центром, Детской областной больницей. Мусор и валежник не только рассортировали.





В дальнейшем отходы будут переработаны. Собранное сырье будет отправлено на вторичную переработку, а валежником и сухостоем после измельчения и сортировки будут отсыпаны дорожки.





Помимо массового субботника в бору, в Челябинска также прошла акция за раздельный сбор мусора. 13 мая волонтеры собрали полтонны пластика для переработки.