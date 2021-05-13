Челябинские волонтеры во время экологической акции собрали полтонны вторсырья

Пакеты с мусором активисты направят на переработку

В четверг, 13 мая, перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета прошла экологическая акция с участием волонтеров. Активистам удалось собрать более 500 килограммов вторсырья, которое направят на переработку.

Возле вуза волонтеры установили специальные контейнеры для раздельного сбора бумаги и картона, алюминия и жести, полиэтиленовых пакетов, а также для разных видов пластика. Обученные волонтеры помогли всем желающим правильно разобрать отходы, а также объяснили важность подобных мероприятий.

«Экология — одно из приоритетных направлений исследований ученых ЮУрГУ. Кроме научной работы университет регулярно проводит мероприятия, посвященные экологии и, в частности, экологической культуре. Раздельный сбор мусора — это известная общемировая практика, которая неоднократно показывала свою эффективность. С ее помощью возможно отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, а также правильно утилизировать опасные для окружающей среды материалы, например батарейки, аккумуляторы, полиэтилен. Акция призвана показать учащимся и всем жителям города, что каждый может сделать свой вклад в улучшение экологии города и области», — отметил проректор по внеучебной работе и молодежной политике Вячеслав Бурматов.

Мероприятие прошло при поддержке некоммерческой организации «Разделяйка», а также вновь созданного студенческого объединения ЮУрГУ «Клевер», которое занимается экологическим просвещением студентов и вопросами вторичной переработки сырья.

За несколько часов было собрано 20 больших мешков, каждый из которых вмещал до 100 килограммов мусора. Больше всего оказалось отходов из бумаги и картона — около 500 кг. Кроме того, было собрано больше 100 килограммов стекла, а отходы из пластика были поделены на 4 категории. В зависимости от типа отходов мусор будет направлен на переработку или для подготовки к вторичному использованию.