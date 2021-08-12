В челябинском аэропорту ограничат движение транспорта на неделю

Часть въездов на привокзальной площади закроют

В челябинском аэропорту Игорь Курчатов начались работы на привокзальной площади. С сегодняшнего дня здесь проведут ремонт асфальтового покрытия. В этой связи на территории аэропорта будет ограничено движение транспорта и количество работающих въездов, об этом пресс-служба воздушной гавани предупредила в аккаунте аэропорта в «Инстаграме».

«Сегодня мы приступаем к ремонту асфальтового покрытия на привокзальной площади. В связи с этим будет временно ограничено и движение по привокзальной площади. Ориентировочно работы продлятся неделю. Надеемся на ваше понимание», — предупредила команда аэропорта.

Напомним, на вылеты из челябинского аэропорта две авиакомпании получили допуск в Таиланд и Израиль.