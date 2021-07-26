Допуск на вылеты из Челябинска в Таиланд и Израиль получили две авиакомпании

Авиасообщение с этими странами пока прекращено из‑за неблагоприятной эпидемиологической ситуации

Южноуральцы смогут отправиться в Израиль и Таиланд из аэропорта Челябинска: Росавиация опубликовала приказ о допуске к выполнению воздушных перевозок пассажиров и грузов двумя авиакомпаниями. Документ размещен на сайте Минтранспорта РФ.

Согласно документу, авиакомпания S7 Airlines, или «Сибирь», получила допуск на рейсы по маршруту Челябинск — Эйлат, всего отправляться в Израиль будет три самолета в неделю.

Авиакомпания «Роял Флайт» получила допуск на перелеты по маршруту Челябинск — Утапао. В Таиланд самолеты будут отправляться дважды в неделю.

Отметим, пока авиасообщение с этим странами прекращено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Но как только оно будет восстановлено, упомянутые авиакомпании смогут воспользоваться предоставленным допуском.