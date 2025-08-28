В Челябинский поселок Аэропорт-2 теперь будет заезжать автобус № 130

Маршрут изменится с 1 сентября



В Челябинский поселок Аэропорт-2 с 1 сентября будет заезжать автобус № 130. Об этом сообщают в пресс-службе организатора перевозок региона.

По поручению губернатора Алексея Текслера маршрут автобуса № 130 (Солнечный — Аэропорт) изменяется с 1 сентября — добавляется новая остановка. Также будут обустроены новые остановки на улицах Ветровой, Еланке и в поселке Аэропорт-2.

Отметим, других изменений на маршруте не произошло. Жители остальных поселков продолжат дальше пользоваться автобусом.

Ранее мы писали, что автобус № 8 (Академика Королева — Мамина) изменил свой маршрут из-за ограничения движения. Также уже два дня как начал работу автобусный маршрут № 161, связывающий Кременкуль и Челябинск.

Автор: Елизавета Михно