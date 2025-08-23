В Челябинске автобус №8, связывающий северо-запад и ЧТЗ, изменил маршрут

Всего на несколько дней и в одну сторону

С сегодняшнего дня, 23 августа, в Челябинске автобус № 8, следующий от 250-летия Челябинска до Мамина, изменил свой маршрут из-за ограничения движения по северной части перекрестка улиц Кирова и Братьев Кашириных. Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский автобус».

До 6 часов утра 26 августа автобус будет следовать по измененному маршруту: Академика Королева — Братьев Кашириных — Каслинская — Калинина — Кирова — проспект Победы — Мамина. Поворачивать с улицы Братьев Кашириных на Кирова транспорт не сможет из-за ремонта трамвайных путей.

От улицы Мамина в сторону северо-запада транспорт будет следовать без изменений.