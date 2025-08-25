Новый автобусный маршрут 161 Кременкуль — Челябинск начнет работу с 26 августа

Он будет работать по регулируемому тарифу

С 26 августа начнет работу новый автобус по регулируемому тарифу по маршруту 161 Кременкуль — Челябинск (Чичерина). Он будет проходить по улицам Ленина, Лесной, Набережной, Дорожной, автомобильной дороге 75К-422, а также улицам Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных и Чичерина, сообщает «Челябинский общественный транспорт».

На новом маршруте можно будет оплачивать проезд по безналичному расчету и использовать транспортные карты. Автобусы будет видно на популярных сервисах «2ГИС», «Яндекс. Карты».

Первый рейс отправится из Кременкуля в 6:15, а из Челябинска — в 7:05. Последний рейс будет отправлен из Кременкуля в 20:00, а из Челябинска — в 20:50. Перевозчиком по новому маршруту выступает ООО «Единение».

До конца октября на маршруте будут работать два автобуса малого класса, а с 1 ноября — один автобус малого класса. Новый автобус 161 заменит маршрутное такси 303 Кременкуль («Магазин „Уральский“») — Челябинск («ТК „Прииск“»), у которого срок действия свидетельства истекает 25 августа.

Ранее мы сообщали, что в августе 2025 года в Челябинске запустят два новых муниципальных автобусных маршрута: № 17а и № 95.