В Челябинске появится новая пешеходная зона

Преобразится улица Свободы

Уже в этом году в Челябинске начнут обустройство пешеходной зоны на улице Свободы. Ее планируют благоустроить в три этапа. Об этом сообщили в управлении архитектуры города.

«Сейчас трехкилометровой улице, соединяющей железнодорожный вокзал с центром города, не хватает целостности, пешеходной связности. Мы разделили благоустройство улицы Свободы на несколько этапов», — рассказали в управлении архитектуры.

Уже в этом году зоны отдыха, дополнительное озеленение и велодорожки планируют сделать на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева.

Затем комфортную зону обустроят от Тимирязева до вокзала. В следующем году для отрезка от проспекта Ленина до Труда организуют велодорожки, парковки и комфортную пешеходную зону. На этом участке особенно много проблем: отсутствие тротуара со стороны здания Пенсионного фонда и рядом со строящимся торговым центром на углу улиц Свободы и проспекта Ленина и разбитые лестничные пролеты по другой стороне. Управление архитектуры, комитет дорожного хозяйства и администрация Центрального района Челябинска составляют техническое задание для благоустройства этого участка.