На дорогах Челябинской области заканчивают укладывать 132 километра выравнивающего слоя асфальта. Деньги на эти работы получили из госконтрактов на содержание дорожной сети всего региона. Подробности сообщили в пресс-службе областного Миндортранса.
«Дорожные работы чаще всего связывают с капитальными ремонтами и реконструкцией дорог, путепроводов и мостов. Реже можно услышать о работах по содержанию дорог, потому что они менее заметны, но именно они имеют огромное значение для поддержания дорог в рабочем состоянии», — отметили в министерстве.
Устройство выравнивающего слоя — важная часть работы по содержанию дорог. Слой укладывают, чтобы убрать колеи и сплошные ямы.
В Миндортрансе отметили ряд проезжих частей, где уложат выравнивающий слой: Катав-Ивановск — Первуха; подъезд к городу Аше со стороны М-5 «Урал»; Куса — Златоуст — М-5 «Урал»; Миасс — Чебаркуль; Западный обход Челябинска; Большой Куяш — М-5 «Урал»; Чебаркуль — Мисяш — М-5 «Урал»; Восточный подъезд к Пласту; Южноуральск — Магнитогорск; Магнитогорск — Кизильское.
Одновременно дорожники скашивают траву и вырубают кустарники на обочинах. Также рабочие красят барьерные ограждения, заменяют старые дорожные знаки, убираются на автобусных остановках.
Все работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок».