На 130 километрах дорог Челябинской области выравнивают асфальтовое покрытие

В Миндортрансе назвали участки, на которых пройдут работы

На дорогах Челябинской области заканчивают укладывать 132 километра выравнивающего слоя асфальта. Деньги на эти работы получили из госконтрактов на содержание дорожной сети всего региона. Подробности сообщили в пресс-службе областного Миндортранса.

«Дорожные работы чаще всего связывают с капитальными ремонтами и реконструкцией дорог, путепроводов и мостов. Реже можно услышать о работах по содержанию дорог, потому что они менее заметны, но именно они имеют огромное значение для поддержания дорог в рабочем состоянии», — отметили в министерстве.

Устройство выравнивающего слоя — важная часть работы по содержанию дорог. Слой укладывают, чтобы убрать колеи и сплошные ямы.

В Миндортрансе отметили ряд проезжих частей, где уложат выравнивающий слой: Катав-Ивановск — Первуха; подъезд к городу Аше со стороны М-5 «Урал»; Куса — Златоуст — М-5 «Урал»; Миасс — Чебаркуль; Западный обход Челябинска; Большой Куяш — М-5 «Урал»; Чебаркуль — Мисяш — М-5 «Урал»; Восточный подъезд к Пласту; Южноуральск — Магнитогорск; Магнитогорск — Кизильское.

Одновременно дорожники скашивают траву и вырубают кустарники на обочинах. Также рабочие красят барьерные ограждения, заменяют старые дорожные знаки, убираются на автобусных остановках.









Все работы ведутся в рамках проекта «Дорожный рывок».