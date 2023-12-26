В Челябинске заранее отменили уроки в школах из-за предстоящей метели 27 декабря

Все классы с 1 по 11 перевели на дистант

Комитет по делам образования Челябинска сегодня вечером объявил, что очных занятий в школах 27 декабря не будет. Первую и вторую смены с 1 по 11 классы переведи на дистант из-за предстоящей непогоды.

Подобное предупреждение на сегодня в комитете уже дали, но ближе к полудню, когда первая смена уже занималась. Между тем в Челябинске из-за сильной метели весь день наблюдались сильные пробки, дорожники вывели всю технику на рабочих на расчистку последствий снежной стихии. Уже вечером глава города Наталья Котова в видеообращении попросила челябинцев отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. По прогнозам синоптиков, снежная буря в регионе продержится два-три дня.